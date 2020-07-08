Экономика
Lenta.ruЭкономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия вчера в 18:34
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews 07 июля в 11:18
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07 июля в 07:03
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр 07 июля в 04:51
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года, пишет CoS.
Афиша Daily вчера в 18:04
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
Общество
В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах
Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.
Газета.Ru 01:12
Происшествия
Адвокат семьи Захарова заявил о «подковерной игре» в деле Ефремова
РИА Новости вчера в 19:40
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
Замначальника ГИБДД Олег Понарьин допустил увеличение максимальной скорости на дорогах.
Общественная служба новостей вчера в 17:22
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21