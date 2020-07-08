Экономика
ФинмаркетЕвропейские рынки акций завершили торги в минусе
Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия
В Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста у парламента
В Белграде у здания Народной скупщины (парламента) демонстранты устроили сидячую акцию протеста, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:27
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
CT news 07 июля в 05:42
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
CyberSport.ru вчера в 12:40
Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику
Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок.
Известия 07 июля в 17:45
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
Происшествия
СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МР7.ру 13:26
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Новый владелец смартфона через некоторое время начинает получать уведомление, что требуется внести очередной платеж, а если оплата не поступает, то смартфон полностью блокируется.
Astera вчера в 16:46
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Игры
Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5
Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5. После этого цены на свои консоли назовёт и Microsoft.
Ferra вчера в 07:45
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК 16:02
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Экономика
В Омской области повысились цены на продукты питания
Подорожали фрукты, макароны, колбаса и молоко — рост составил от 3,1 до 18,7%. Салат «помидоры — огурцы» становится дешевле — первый ингредиент упал в стоимости на 37%, второй — на 30,5%. Непродовольственные товары показали рост стоимости.
Om1.ru 08:15
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Здоровье
Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей
В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
Ньюс-НН 10:55