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Lenta.ruLenta.ru

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.В источнике
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Даунинг-стрит оплатит обеды и рабочие места

Независимая газета07:46

Фунт все же отреагировал на план Сунака, хотя риски Brexit сдерживают ралли

Profinance.ru05:57

Великобритания представила пакет мер поддержки экономики на 30 млрд фунтов

Интерфаксвчера в 10:25

Канцлер Казначейства представил план восстановления британской экономики на 30 миллиардов фунтов

BFM.ru20:09

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Lenta.ru20:20

Великобритания анонсировала новые меры стимулирования объемом до 38 млрд долларов

ПРАЙМвчера в 10:24
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости06:04
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S&P считает, что «Норникелю» придется снизить дивиденды при полном возмещении ущерба в $2 млрд

"Норильский никель" имеет достаточный запас в рамках текущего рейтинга ("ВВВ-") для выплаты компенсации за нанесенный экологический ущерб в $2 млрд, однако это может потребовать снижения дивидендов, считают эксперты S&P Global Ratings.
Finam.Ru11:25
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru15:55
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Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза02:39
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Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily04:27
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Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM12:25
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