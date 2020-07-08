Экономика
Lenta.ruЭкономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
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Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
Российская газета 07:19
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Армия и оружие
Генерал США лишил Украину надежды на помощь НАТО в войне с РФ
Некоторые члены НАТО против давления на Москву, та же Германия и Турция, в случае конфронтации Украины и России, предпочтут не вмешиваться в конфликт, приводит мнение генерала издание "Известия".
Южный Федеральный вчера в 07:03
Автоспорт
Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии
Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге.
Motorsport.com Россия вчера в 10:08
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Авто
Появились тизеры нового внедорожника Ford Bronco
Компания Ford в своём аккаунте в Instagram опубликовала тизерные изображения будущего Ford Bronco, зашифровав на них дату премьеры новинки.
Тарантас Ньюс 07:02
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Политика
Песков не увидел связи между убийством в Австрии и Кадровым
По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, за убийством в Австрии чеченца стоят «спецслужбы, работающие против России».
REGNUM 06:50
Происшествия
Россиянин отказался продавать свой участок и был похищен
Россиянин из Екатеринбурга отказался продавать свой участок, расположенный между зданием местного МЧС и стройкой компании «Атомстройкомплекс».
Lenta.ru 06:47
Кино
«Человека-волка» с Райаном Гослингом снимет режиссёр «Апгрейда»
Студия Universal Pictures определилась с кандидатом на роль режиссёра ремейка фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году.
News.ru 05:22
Общество
Режим ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа
Режим ограничений в Красноярском крае продлен до 9 августа. Такое решение принял губернатор в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вести.Ru 06:59
Кино
Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»
Газета.Ru 07 июля в 09:28
Происшествия
Анестезиолог приговорен к десяти годам колонии за изнасилование прооперированных пациенток
Интерфакс 07:07
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 года.
Газета.Ru 07:30
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Политика
Медведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Авто
Старую Toyota Supra продают вдвое дороже новой
На площадке Streetside Classics появилось объявление о продаже Toyota Supra 1997 года выпуска с пробегом 58,7 тысячи километров: за старый спорткар просят 93 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей).
Motor 04:37
Авто
«Автоваз» устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Крупнейший российский производитель машин — концерн "Автоваз" готовит сервисную кампанию, в которой устранят давно известную неисправность 16-клапанных двигателей модельного ряда Lada.
ПРАЙМ 02:47
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Москва, 9 июля 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 06:17
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58