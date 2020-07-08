Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

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Экономика Госдума ограничивает стоимость кредитов в России Москва, 9 июля 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.