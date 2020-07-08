Экономика
ИА Красная ВеснаВеликобритания делает ставку на рабочие места для молодежи
Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Футбол
Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве.
ГЛАС.RU 07:25
Армия и оружие
Российский ЗРК С-500 на 20 лет опережает западные технологии
Как отмечают авторы Focus, на сегодняшний день российские технологии опережают западные на 15-20 лет.
Госновости 08:22
Происшествия
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Газета.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
Порошенко и Байден обсуждали диверсию в Крыму
Экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонных переговоров в 2016 году обсуждали проведение диверсионной операции в Крыму.
Российская газета 06:22
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Происшествия
В Екатеринбурге похитили мужчину у собственного дома
Владельца частного дома, который отказывался продавать зажатый между многоэтажкой и строящимся объектом участок, двое неизвестных силой затолкали в ВАЗ-2114 и скрылись с места.
Вести.Ru 07:39
Единоборства
Жозе Альдо планирует нокаутировать Петра Яна
FightTime.ru 04:50
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Происшествия
Налоговая отсудила у Михаила Ефремова 117 тысяч из-за долгов за джип
Мировой суд Хамовнического района взыскал эту сумму с актёра по запросу ИФНС №4. Правда, машина уже вряд ли куда-то поедет.
КМВ Новости 06:37
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Здоровье
Названо условие второй волны коронавируса в России
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности.
Lenta.ru 05:05
Армия и оружие
Спутники США обнаружили новый ядерный объект около Пхеньяна
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии ранее неизвестного действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР.
Газета.Ru 07:38
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Как сообщается на сайте «speedme.ru», Компания «Toyota» официально представила Corolla Cross.
Лезги газет 02:50
Игры
Thronebreaker: The Witcher Tales вышла на iOS
CyberSport.ru 06:53
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском вчера в 12:23
Общество
В Петербурге 13 июля возвращаются к работе магазины ИКЕА
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 14:08 — REGNUM Крупные магазины ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас в Санкт-Петербурге откроются для посетителей в понедельник, 13 июля.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33