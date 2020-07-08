Экономика
ФинмаркетЕвропейские рынки акций завершили торги в минусе
Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала
Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:48
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Политика
Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии
Верховный суд России принял решение о прекращении производства по иску скончавшегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в котором он оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий.
RT на русском 03:50
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Общество
За сутки в России выявлено 6509 заболевших коронавирусом в 85 регионах
За последние сутки в России выявлено 6509 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1778 (27,3%).
Стерлеград 03:37
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
Политика
Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть
Государственный совет Турции единогласно решил превратить собор Святой Софии в мечеть.
Lenta.ru 02:59
Происшествия
Буря в Ивановской области оставила без света более 11 тысяч человек
Без света вынуждены были сидеть ивановцы в Минеево, Авдотьино и Пустошь-Бор, где проживает свыше одиннадцати тысяч человек.
Московский Комсомолец Иваново 00:35
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Происшествия
Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских
В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Футбол
Дзюба шуткой прокомментировал инцидент с Азмуном в раздевалке
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые прокомментировал инцидент, произошедший в раздевалке в Краснодаре, когда футболист сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
ФАН вчера в 17:24
Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Происшествия
В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк
Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
Политика
Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерфакс 03:00
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн
Первое место по числу случаев занимают США (3 млн заразившихся), второе сохраняет Бразилия (1,7 млн), на третьем месте — Индия (742 тыс.) Россия занимает четвертое место (700 тыс.), далее следует Перу (312 тыс.) Подробнее о ситуации с COVID-19 в США — в материале "Ъ" "Коронавирус объехал Америку на кривой".
Коммерсантъ вчера в 21:32
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 07 июля в 14:00
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Политика
«Ъ»: Служба внешней разведки читала переписку журналиста Сафронова и передала данные ФСБ
Служба внешней разведки (СВР) негласно контролировала переписку журналиста Ивана Сафронова и затем передала данные ФСБ, которая подозревает его в госизмене, сообщил Коммерсантъ .
Znak.com 03:30
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 9 июля, рубль растет к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:12