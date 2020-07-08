Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).

Политика Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. 92

Общество Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Верховный суд России принял решение о прекращении производства по иску скончавшегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в котором он оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий.

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 46

Общество В Красноярском крае продлили режим ограничений Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 39

Общество За сутки в России выявлено 6509 заболевших коронавирусом в 85 регионах За последние сутки в России выявлено 6509 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1778 (27,3%).

Общество Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек. 55

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 162

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,5K

Происшествия Россиянин найден мертвым в Паттайе Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля. 1

Происшествия Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России. 257

Футбол Дзюба шуткой прокомментировал инцидент с Азмуном в раздевалке Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые прокомментировал инцидент, произошедший в раздевалке в Краснодаре, когда футболист сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.

Общество В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. 4

Происшествия В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ. 6

Политика Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным Зампред Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. 3

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн Первое место по числу случаев занимают США (3 млн заразившихся), второе сохраняет Бразилия (1,7 млн), на третьем месте — Индия (742 тыс.) Россия занимает четвертое место (700 тыс.), далее следует Перу (312 тыс.) Подробнее о ситуации с COVID-19 в США — в материале "Ъ" "Коронавирус объехал Америку на кривой". 7

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 1,2K

Политика Володин предложил провести анализ международных соглашений России Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. 1