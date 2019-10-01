Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭкономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет

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Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
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Пенсионная реформа и демедведизация: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Сергеем Гуриевым

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«Демедведизация, доллар и пенсионная реформа»: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Гуриевым

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Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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