Гражданам в РФ перечислили 6 основных ошибок при вождении в зимних условиях в 2021 году

Еще специалисты упомянули стиль вождения, а именно было указано на резкие перестроения и маневры, которые в зимнее время должны быть плавными, чтобы не уйти в занос.