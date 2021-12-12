Lenta.ruЭкономист Абрамов: омикрон-штамм коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржахПрокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения омикрон-штамма коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржах.Lenta.ruЗаведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов оценил риски наступления финансового кризиса из-за штамма "омикрон".Российская газетаАбрамов отметил, что российский рынок сегодня меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов.ИА Красная ВеснаДаже если бы случился настоящий финансовый кризис (что пока маловероятно), на российских биржах не появятся миллионы разорившихся инвесторов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРоссийская газетаРЕН ТВИА Красная ВеснаФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииЭкономист Абрамов: омикрон-штамм коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржахLenta.ru22:37Экономист Абрамов считает, что россияне сильно не пострадают в случае биржевого кризисаПРАЙМ18:02Самое цитируемоеЭкономист Абрамов: «Омикрон» не спровоцирует обвал котировок на биржахЭкономика сегодня20:09Экономист Абрамов: омикрон-штамм не приведет к обвалу на биржахФАН19:31Эксперт заявил о нереальности новых «черных понедельников» в РоссииРЕН ТВ19:22Эксперт Абрамов: новый штамм COVID-19 «омикрон» вряд ли приведет к обвалу на биржахРИА Новости18:15Финансист Абрамов объяснил, стоит ли инвесторам бояться обвала на биржах из-за «омикрона»Life.ru20:32Показать ещёОценить14Поделиться