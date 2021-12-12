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Экономист Абрамов: омикрон-штамм коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржах

Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения омикрон-штамма коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржах.
Lenta.ru
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов оценил риски наступления финансового кризиса из-за штамма "омикрон".
Российская газета
Абрамов отметил, что российский рынок сегодня меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов.
ИА Красная Весна
Даже если бы случился настоящий финансовый кризис (что пока маловероятно), на российских биржах не появятся миллионы разорившихся инвесторов.
ПРАЙМ

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Экономист Абрамов: омикрон-штамм коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржах
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Экономист Абрамов считает, что россияне сильно не пострадают в случае биржевого кризиса
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