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Экономист Абрамов счел маловероятной полную экономическую изоляцию России

ВВП России будет зависеть от усиления санкций из-за спецоперации на Украине и эффекта от ранее введенных мер.
Lenta.ru
Аналитик прокомментировал три сценария влияния санкций на отечественную экономику, которые составила старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симола.
ФАН
Однако у России есть экономические соглашения с рядом других государств, в число которых входят Китай, Индия, Бразилия, Иран, а также ряд стран Латинской Америки.
ФАН
Страны ЕС и США ввели санкции против России после объявления о проведении спецоперации на Украине.
ФАН

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Экономист Абрамов оценил вероятность изоляции России в условиях санкций
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