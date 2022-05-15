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Экономист Абрамов счел маловероятной полную экономическую изоляцию России

ВВП России будет зависеть от усиления санкций из-за спецоперации на Украине и эффекта от ранее введенных мер.
Lenta.ru
Специалист проанализировал три сценария влияния санкций на российскую экономику, составленные старшим экономистом Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симолой.
Экономика сегодня
Однако у России есть экономические соглашения с рядом других государств, в число которых входят Китай, Индия, Бразилия, Иран, а также ряд стран Латинской Америки.
ФАН
Недавно в СМИ появились сообщения, что Европейский союз (ЕС) собирается предложить импортерам газа решение, позволяющее не нарушать санкции при покупке энергоносителей в РФ и при этом "эффективно удовлетворять" требования, выдвинутые Кремлем.
Online47.ru

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Экономист Абрамов оценил вероятность полной изоляции России в условиях санкций
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Экономист Абрамов счел маловероятной полную экономическую изоляцию России
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