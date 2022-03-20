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Экономист Абрамов: валютной выручки может хватить на обслуживание госдолга России

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Экономист Александр Абрамов рассказал, как Россия может справиться с проблемой выплаты государственного долга.
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Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов дал интервью «Ленте.ру», в котором подробно разъяснил свою позицию.
АБН
Более половины золотовалютных резервов России заморожены Евросоюзом и Соединенными Штатами, что усложняет обслуживание госдолга.
Lenta.ru
Даже в условиях санкций Россия продолжает заниматься экспортом, ключевые направления все еще приносят прибыль, утверждает Александр Абрамов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Абрамов заявил, что валютная выручка может помочь России выплачивать госдолг
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Эксперт Абрамов: валютной выручки должно хватить на обслуживание госдолга РФ
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