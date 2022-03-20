Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов дал интервью «Ленте.ру», в котором подробно разъяснил свою позицию.
В Стокгольм направляются 13 военных кораблей стран НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ. В эту группу входят девять германских кораблей и четыре корабля стран Балтии, которые были задействованы в учениях, а затем зайдут в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей.
Москва до утра ожидает от Киева ответа по предложениям России о работы гуманитарных коридоров в Мариуполе, вывода вооруженных формирований и мирных граждан, введения режима тишины, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.