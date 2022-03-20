В Стокгольм направляются 13 военных кораблей стран НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ. В эту группу входят девять германских кораблей и четыре корабля стран Балтии, которые были задействованы в учениях, а затем зайдут в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей.