Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле, предположил в беседе с изданием Resalat экономист Джамшид Адалатиян.
Помимо возобновления возможности для банков продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.
В комментариях под видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны, опубликованное в воскресенье, 17 апреля, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пользователи высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера.