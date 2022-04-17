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Экономист Адалатиян: созданная Россией, Китаем и Ираном валюта прекратит гегемонию доллара

Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле, предположил в беседе с изданием Resalat экономист Джамшид Адалатиян.
РИА Новости
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
РИА Новости
По мнению авторов статьи, Москва ответила США, переведя оплату за газ в рубли.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Адалатиян назвал способ прервать гегемонию доллара в мире
РЕН ТВ20:29
Экономист Адалатиян: созданная Россией, Китаем и Ираном валюта прекратит гегемонию доллара
РИА Новости18:55
Экономист Адалатиян: торговый союз и новая валюта РФ, Китая и Ирана прекратят гегемонию доллара
News.ru19:47
Экономист Адалатиян: торговый союз России и Китая остановит гегемонию доллара
ФАН19:43
Экономист назвал способ покончить с гегемонией доллара
URA.Ru19:20
Экономист Адалатиян: союз России, Китая и Ирана положит конец доминированию доллара
Ямал-Медиа19:15
Экономист Адалатиян: созданная Россией, Китаем и Ираном валюта прекратит гегемонию доллара
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