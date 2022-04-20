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Экономист Аглиетта: кризис на Украине ускорит потерю долларом гегемонии

Как отметил эксперт, в период с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 70 с небольшим до 59 процентов.
РИА Новости
Кризис на Украине подтолкнёт мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне.
RT на русском
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT чревато ослаблением роли доллара в мировых финансах.
RT на русском

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Французский экономист заявил Le Monde, что кризис на Украине приведет к отказу от доллара
Lenta.ru19:52
Экономист Аглиетта: кризис на Украине ускорит потерю долларом гегемонии
РИА Новости19:19
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