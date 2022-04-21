Будьте в Плюсе

Экономист Аглиетта считает, что ситуация на Украине укрепит позиции юаня

Кризис на Украине подтолкнёт мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне.
RT на русском
Как отметил эксперт, в период с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 70 с небольшим до 59 процентов.
РИА Новости
Главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT чревато ослаблением роли доллара в мировых финансах.
RT на русском
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Аглиетта: кризис на Украине подтолкнёт к отказу от гегемонии доллара
Pravda.Ru00:54
Экономист Аглиетта считает, что ситуация на Украине укрепит позиции юаня
Газета.Ru23:39
Экономист Аглиетта: кризис на Украине ускорит потерю долларом гегемонии
РИА Новости19:19
Во Франции знают, кто выиграет от кризиса на Украине
URA.Ru20:43
Экономист Аглиетта: потеря долларом гегемонии ускоряется благодаря кризису на Украине
Главный региональный20:29
Французский экономист заявил Le Monde, что кризис на Украине приведет к отказу от доллара
Lenta.ru19:52
Экономист Аглиетта: украинский кризис ускорит потерю долларом гегемонии и укрепит позиции юаня
ПРАЙМ23:07

Интересное

МИД РФ: спецоперация на Украине завершится при устранении угрозы из-за освоения Киева НАТО

По словам представителя ведомства, спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Киева НАТО будут устранены.
Lenta.ru22:10

Украинские войска ударили ракетой «Точка-У» по птицефабрике в Запорожской области

Украинские силовики нанесли удар ракетным комплексом «Точка-У» по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области.
RT на русском23:52

Глава временной администрации Харьковской области Ганчев допустил проведение референдума

После окончания боевых действий на подконтрольных российским военным территориям Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан об их «политическом будущем».
Lenta.ru02:08

В Мариуполе на территории больницы обнаружили тела 26 погибших гражданских лиц

Оперативная группа военных экспертов Донецкой Народной Республики вместе с представителями Следственного комитета России обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших гражданских лиц, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских националистов.
RT на русском02:06

Spiegel: канцлеру ФРГ Шольцу грозит отставка из-за его позиции по Украине

Оппозиция может воспользоваться позицией канцлера Германии Олафа Шольца и спровоцировать его возможную отставку, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины, пишет Spiegel.
РИА Новости02:32

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на ежегодном Боаоском форуме раскритиковал политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые «подрывают мир и безопасность на всей планете», передает Reuters.
РБК22:55

Kyodo: Индия отказалась принять японский самолёт с помощью для украинских беженцев

Индия отказалась принимать самолёт Сил самообороны Японии с гуманитарным грузом, предназначенным для украинских беженцев.
RT на русском00:59

Глава Чечни Кадыров заявил о переходе завода «Азовсталь» под контроль ВС России 21 апреля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет под контролем Вооруженных сил РФ в скором времени, российские военные возьмут его 21 апреля.
Lenta.ru17:37

Бабкина о санкциях Запада: «Свеколкой раньше щеки намазали, угольком брови подводили»

Народная артистка России Надежда Бабкина считает, наша страна не будет испытывать никаких дефицитов, несмотря на то что из России уходят западные компании.
Телепрограмма02:03

Спецназовцы Росгвардии нашли ракету РСЗО и кассетные боеприпасы в Харьковской области

«В городе Изюме Харьковской области военнослужащими центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые были уничтожены накладным зарядом», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
RT на русском02:25