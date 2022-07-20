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Экономист Амирагян: Европа не сможет быстро найти альтернативу российским поставщикам газа

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК Центра» стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян в беседе с РИА Новости объяснил причину, по которой Европе не удастся быстро найти новых поставщиков газа.
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Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
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"В 2021 году по газопроводу было прокачано 59 миллиардов кубометров газа, что составляет свыше 40% суммарных трубопроводных поставок газа из России в Евросоюз и около 20% суммарного импорта газа в регион", — сказал аналитик.
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"Выработка электроэнергии на ВИЭ будет зависеть от погодных условий, поэтому единственным надежным способом роста производства электроэнергии в краткосрочном периоде станет уголь", — заключил он.
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Эксперт Амирагян: альтернативные поставщики газа не смогут быстро заменить Европе импорт из России
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