Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК Центра» стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян в беседе с РИА Новости объяснил причину, по которой Европе не удастся быстро найти новых поставщиков газа.
"В 2021 году по газопроводу было прокачано 59 миллиардов кубометров газа, что составляет свыше 40% суммарных трубопроводных поставок газа из России в Евросоюз и около 20% суммарного импорта газа в регион", — сказал аналитик.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа боевых машин десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом.