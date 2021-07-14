Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.

ПРАЙМ 20:03