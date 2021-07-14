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Экономика

Экономист Артем Тузов спрогнозировал доллар по 70 рублей к осени

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал курс доллара по 70 рублей к осени. Его слова передает агентство «Прайм». Экономист напомнил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России полностью отказался от доллара в своем балансе.В источнике

С чего всё началось

Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью

Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.
ПРАЙМ20:03

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Экономист спрогнозировал укрепление рубля к осени

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Экономисты спрогнозировали курс рубля на осень

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Эксперт ожидает осеннее снижение курса доллара до 70 рублей

РЕН ТВ21:00

Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару, который установится к осени

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Экономисты: что будет с курсом рубля осенью и в конце года

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Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью

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Кабулов заявил, что коалиционное правительство Афганистана следует создать на два-три года

РФ считает, что коалиционное переходное правительство в Афганистане следует создать сроком на два-три года, чтобы оно определило будущую форму правления в стране, но договариваться обо всех параметрах предстоит самим афганцам между собой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости02:41

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия теперь находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю все остальные страны Европы, следует из официальной статистики.
РБК17:54

Клишас заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ, заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.
ТАССвчера в 12:12