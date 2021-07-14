Экономист Артем Тузов спрогнозировал доллар по 70 рублей к осени
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал курс доллара по 70 рублей к осени. Его слова передает агентство «Прайм». Экономист напомнил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России полностью отказался от доллара в своем балансе.В источнике
С чего всё началось
Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью
Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.
ПРАЙМ20:03