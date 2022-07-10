На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме лишь около 40 млн куб. м в сутки.
Украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории», об этом в интервью The Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Глава Камчатского края Владимир Солодов в рамках совещания правительства региона объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который заявил о ненужных туристах и назвал их «нищебродствующей саранчой».