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Экономист Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России через полгода

Президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин заявил, что в России снизились оптовые цены на бензин благодаря профициту топлива на внутреннем рынке.
Lenta.ru
Олег Ашихмин пояснил, что избыточное предложение внутри страны сформировалось из-за сложностей, испытываемых экспортерами.
РЕН ТВ
Операторы АЗС могут значительно снизить стоимость бензина для конечных потребителей, если оптовые цены на топливо не повысятся до начала 2023 года, считает эксперт.
Радио Sputnik
Стоимость АИ-98 не изменилась - 60,2 рубля.
Комсомольская правда

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Экономист Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России через полгода
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Когда в России подешевеет бензин? Прогноз эксперта
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