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Экономист BOFIT Хели Симола представила три сценария влияния санкций на ВВП России

Три варианта развития экономической ситуации в России назвала старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола, сообщает
 РБК.
Lenta.ru
«Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта», — констатирует экономист BOFIT.
РБК
Наконец, в третьем сценарии полное прекращение импорта в Россию приводит к сокращению ВВП на 18%, следует из оценок BOFIT.
РБК
Однако Центробанк РФ ранее заявил, что падение ВВП России в текущем году составит от 8% до 10%, а в 2024 году начнется рост.
Экономика сегодня

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