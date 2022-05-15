Три варианта развития экономической ситуации в России назвала старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола, сообщает
По просьбе РБК компания проанализировала сведения из системы, разработанной совместно с компанией BIT, о таких инцидентах в рознице с февраля по апрель 2022 года, сопоставив их со статистикой за аналогичный период 2021 года.
"С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты", - приводит сообщение министерства в воскресенье новостной портал DELFI.