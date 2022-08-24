Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем Независимости страны.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ходе ракетных обстрелов двух баз — Green Village и Conoco — на северо-востоке Сирии пострадали трое американских военных, передает РИА Новости.
Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов семействами Odyssey G70B и Odyssey G65B, которые получили интегрированный центр Gaming Hub с быстрым доступом к таким сервисам, как Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna и NVIDIA GeForce Now.