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Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него

Однако в этом году обстоятельства могут измениться, передает
 «Прайм».
Lenta.ru
Выплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей.
ПРАЙМ
"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", — добавил экономист.
РИА Новости
Курс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.
РИА Новости

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Экономист Бадалов заявил о возможности ослабления рубля осенью при росте спроса на него
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