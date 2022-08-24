Заявление против российской военной операции на Украине подписали 54 страны-члена ООН из 193, сообщил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица на пресс-конференции после заседания Совета безопасности.
Российские угольные и металлургические компании рискуют обанкротиться из-за санкционных издержек, игроки рынка столкнулись с ограничением на экспорт, подорожанием логистики и значительным увеличением себестоимости продукции.
Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как российский постпред при ООН Василий Небензя призвал чешские власти дать оценку словам министра обороны Яны Черноховой об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.