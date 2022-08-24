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Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него

Традиционно осень считается для рубля не самым благоприятным периодом времени, но в текущем году может произойти исключение.
ПРАЙМ
Выплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей.
ПРАЙМ
На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной.
Lenta.ru
"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", — добавил экономист.
РИА Новости

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Экономист Бадалов допустил укрепление рубля осенью из-за санкций
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Эксперт Бадалов: рубль будет укрепляться осенью из-за антироссийских санкций
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