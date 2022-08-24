Lenta.ruЭкономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на негоОднако в этом году обстоятельства могут измениться, передает «Прайм».Lenta.ruВыплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей.ПРАЙМКурс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.РИА НовостиТот импорт, который все еще сохраняется, почти полностью оплачивается в рублях или валютах дружественных стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНВятка-На-СетиПодробнее о событииЭкономист Бадалов заявил о вероятности ослабления российского рубля осенью при росте спроса на негоNVL19:05Эксперт Бадалов: рубль будет укрепляться осенью из-за антироссийских санкцийПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭкономист Бадалов спрогнозировал переломный момент для рубля этой осеньюФАН18:57Экономист Бадалов заявил о возможности ослабления рубля осенью при росте спроса на негоРИА Новости18:15Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на негоLenta.ru18:38Раскрыт момент истины для рубля осенью 2022 годаВятка-На-Сети18:48Показать ещёОценить11Поделиться