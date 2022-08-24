Будьте в Плюсе

Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него

Однако в этом году обстоятельства могут измениться, передает
 «Прайм».
Lenta.ru
Выплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей.
ПРАЙМ
Курс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.
РИА Новости
Тот импорт, который все еще сохраняется, почти полностью оплачивается в рублях или валютах дружественных стран.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Бадалов заявил о вероятности ослабления российского рубля осенью при росте спроса на него
NVL19:05
Эксперт Бадалов: рубль будет укрепляться осенью из-за антироссийских санкций
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Экономист Бадалов спрогнозировал переломный момент для рубля этой осенью
ФАН18:57
Экономист Бадалов заявил о возможности ослабления рубля осенью при росте спроса на него
РИА Новости18:15
Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него
Lenta.ru18:38
Раскрыт момент истины для рубля осенью 2022 года
Вятка-На-Сети18:48

Интересное

«Известия»: малая авиация России может оказаться на грани потери основного самолета

Малая авиация может оказаться на грани потери основного самолета.
Lenta.ru19:35

Депутат Рады Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление украинцев

Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем Независимости страны.
РИА Новости19:01

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи на Совбезе ООН про убийство Дугиной

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за слов постоянного представителя России в ООН Василия Небензи об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
РБК17:15

Политик Тюльпанов о сбежавшей в Европу Земфире: «Поехала туда, где кормушка сытнее»

Отправилась туда, где кормушка посытнее.
В Татарстане18:13

Сиквелы «Аквамена» и «Шазама» перенесли на 2023 год

Экранизацию романа Стивена Кинга "Жребий Салема", ранее назначенную на 21 апреля, перенесли на неопределенную дату в 2023 году.
Газета.Ru18:07

Граждане РФ назвали ключевые недостатки китайских автомобилей в 2022 году

Большую часть недостатков китайского автопрома респонденты смиренно-стоически назвали не критичными.
МедиаПотоквчера в 11:16

Вышел трейлер DLC Pathogen для Aliens: Fireteam Elite

Авторы Aliens: Fireteam Elite представили новый трейлер грядущего дополнения Pathogen.
Канобувчера в 14:53

РИА Новости: предполагаемая убийца Дугиной пользовалась фальшивым паспортом

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной пользовалась поддельным казахстанским паспортом, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
RT на русскомвчера в 16:52

В России владельцев оружия обязали проходить его техобслуживание с 25 августа

С 25 августа в России будет ужесточен закон об оружии.
Коммерсантъвчера в 09:36

Welt: Киеву пора принять горькую правду о потере Донбасса и бессмысленности атак на Херсон

Украине следует принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон, написал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.
РИА Новости18:40