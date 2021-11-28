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Экономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал
 агентству «Прайм» три экзотические валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.
Lenta.ru
Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира.
РИА Новости
Недавно Банк России повысил курсы валют на период с 27 по 29 ноября 2021 года.
ФАН
От курса рубля зависит стоимость импортируемых товаров, что влияет на показатель инфляции.
Lenta.ru

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Финансист Бахтин предостерег от хранения сбережений в экзотических валютах
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Экономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана
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