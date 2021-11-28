Lenta.ruЭкономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и АфганистанаИнвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал агентству «Прайм» три экзотические валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.Lenta.ruРяды сомнительных валют пополнила турецкая лира.РИА НовостиНедавно Банк России повысил курсы валют на период с 27 по 29 ноября 2021 года.ФАНОт курса рубля зависит стоимость импортируемых товаров, что влияет на показатель инфляции.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняРЕН ТВФАНПодробнее о событииФинансист Бахтин предостерег от хранения сбережений в экзотических валютахЭкономика сегодня21:04Финансист Бахтин: хранение сбережений экзотических валютах грозит обрушением их стоимостиПРАЙМ19:03Самое цитируемоеНазваны худшие валюты для покупкиРЕН ТВ20:47Эксперт рассказал, в какие валюты не стоит вкладыватьсяМосковский Комсомолец19:36Финансист Бахтин посоветовал не хранить сбережения в экзотических валютахФАН19:23Эксперт Бахтин посоветовал россиянам не вкладываться в экзотические валютыРИА Новости19:18Экономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и АфганистанаLenta.ru20:03Показать ещёОценить32Поделиться