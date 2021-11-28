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Экономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал
 агентству «Прайм» три экзотические валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.
Lenta.ru
К явным валютным аутсайдерам присоединилась турецкая лира, которая только с начала 2021 года подешевела более чем на 40%.
ПРАЙМ
Оптимальной для того, кто получает доходы и несет расходы в основном в рублях, будет диверсификация, при которой 30-40% активов будут номинированы в USD и EUR, подытожил инвестиционный стратег.
ПРАЙМ
Недавно Банк России повысил курсы валют на период с 27 по 29 ноября 2021 года.
ФАН

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Экономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана
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