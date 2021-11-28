Lenta.ruЭкономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и АфганистанаИнвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал агентству «Прайм» три экзотические валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.Lenta.ruК явным валютным аутсайдерам присоединилась турецкая лира, которая только с начала 2021 года подешевела более чем на 40%.ПРАЙМОптимальной для того, кто получает доходы и несет расходы в основном в рублях, будет диверсификация, при которой 30-40% активов будут номинированы в USD и EUR, подытожил инвестиционный стратег.ПРАЙМНедавно Банк России повысил курсы валют на период с 27 по 29 ноября 2021 года.ФАНЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНПодробнее о событииЭкономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и АфганистанаLenta.ru20:03Финансист Бахтин: хранение сбережений экзотических валютах грозит обрушением их стоимостиПРАЙМ19:03Самое цитируемоеЭксперт Бахтин посоветовал россиянам не вкладываться в экзотические валютыРИА Новости19:18Аналитик Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбереженияГазета.Ru19:58Эксперт рассказал, в какие валюты не стоит вкладыватьсяМосковский Комсомолец19:36Финансист Бахтин посоветовал не хранить сбережения в экзотических валютахФАН19:23Эксперт Бахтин назвал валюты, в которых можно потерять сбереженияPravda.Ru20:00Показать ещёОценить2Поделиться