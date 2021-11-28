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Экономист Бахтин посоветовал не инвестировать в валюты Ирана, Афганистана и Венесуэлы

Самые слабые валюты, которых точно стоит избегать инвесторам, принадлежат к классу экзотических, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
ПРАЙМ
Исключением могут стать ситуации, когда вы планируете путешествие, переезд в Иран, Афганистан, Венесуэла.
RuNews24.ru
Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира.
РИА Новости
Оптимальной для того, кто получает доходы и несет расходы в основном в рублях, будет диверсификация, при которой 30-40% активов будут номинированы в USD и EUR, подытожил инвестиционный стратег.
ПРАЙМ

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