RuNews24.ruЭкономист Бахтин посоветовал не инвестировать в валюты Ирана, Афганистана и ВенесуэлыСамые слабые валюты, которых точно стоит избегать инвесторам, принадлежат к классу экзотических, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.ПРАЙМИсключением могут стать ситуации, когда вы планируете путешествие, переезд в Иран, Афганистан, Венесуэла.RuNews24.ruРяды сомнительных валют пополнила турецкая лира.РИА НовостиОптимальной для того, кто получает доходы и несет расходы в основном в рублях, будет диверсификация, при которой 30-40% активов будут номинированы в USD и EUR, подытожил инвестиционный стратег.ПРАЙМЧитать далееСвернутьInc-news.ruInc-news.ruГазета.RuИзвестияLife.ruЭкономика сегодняКомсомольская правдаЦарьградРЕН ТВРамблерФАНПодробнее о событииЭксперт Бахтин назвал валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана худшими для инвестированияBanki Loansвчера в 03:32Финансист Бахтин: хранение сбережений экзотических валютах грозит обрушением их стоимостиПРАЙМвчера в 19:03Самое цитируемоеЭксперт Бахтин посоветовал россиянам не вкладываться в экзотические валютыРИА Новостивчера в 19:18Экономист Бахтин посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и АфганистанаLenta.ruвчера в 20:03Эксперт рассказал, в какие валюты не стоит вкладыватьсяМосковский Комсомолецвчера в 19:36Финансист Бахтин посоветовал не хранить сбережения в экзотических валютахФАНвчера в 19:23Финансист Бахтин предостерег от хранения сбережений в экзотических валютахЭкономика сегоднявчера в 21:04Показать ещёОценить131Поделиться