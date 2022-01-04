Оптовые цены на максимум Из-за ограниченных поставок внутри страны в сентябре биржевые оптовые цены обновили исторический рекорд: бензин АИ-95 пробил планку в 60 тысяч рублей за тонну, что в пересчете на цену литра составляет порядка 45–47 рублей.
Ранее предполагалось, что с 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени Бакулева, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия рассказал об отсутствии сведений о влиянии вакцинации против коронавируса на сердце.
Как считает эксперты, предполагаемое повышение пенсионных выплат должно составить порядка 7,8 %. Если подобное произойдёт, то индексация пенсионных выплат выступит в качестве рекордной, так как ее размер будет превышен в 2,5-3 раза, чем обычно.
«В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили в Генпрокуратуре.