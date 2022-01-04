Будьте в Плюсе

Экономист Баженов: бензин в России подорожает на 5%

Свои прогнозы относительно цен на горючее в 2022 году дал экономический аналитик Григорий Баженов.
Политическая Экспертиза
Оптовые цены на максимум Из-за ограниченных поставок внутри страны в сентябре биржевые оптовые цены обновили исторический рекорд: бензин АИ-95 пробил планку в 60 тысяч рублей за тонну, что в пересчете на цену литра составляет порядка 45–47 рублей.
74.ru
При искусственно ограниченных ценах внутри страны растущий нетбэк стимулирует нефтяные компании отгружать нефтепродукты в другие страны, что оказывает сильное давление на внутренние цены.
Чита.Ру
Акцизы на дизтопливо увеличатся с 9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи рублей (30 копеек на литр).
74.ru

Подробнее о событии

Аналитик Баженов спрогнозировал рост цен на топливо в России в течение ближайших лет
RT на русскомвчера в 07:17
Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин в Омске до 55 рублей
Om1.ruвчера в 07:15
Экономист Баженов: бензин в России подорожает на 5%
Политическая Экспертизавчера в 03:51
Экономист Баженов: россиянам стоит готовиться к подорожанию бензина на 5%
ГЛАС.RUвчера в 04:53
Бензин по 50 рублей — это лишь начало. Что ждёт топливный рынок в 2022 году
Чита.Рувчера в 02:32

Интересное

NHK: баллистическая ракета КНДР упала за исключительной экономической зоной Японии

Запущенная КНДР в среду, 5 января, баллистическая ракета, по предварительным данным, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Lenta.ru19:53

СК РФ: в Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костромской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки.
Lenta.ru17:45

Россияне с банковскими вкладами начнут платить новый налог в 2022 году

Ранее предполагалось, что с 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей.
АБН3 января в 08:57

Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства, и.о. премьера стал Смаилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
РИА Новости20:15

В поселке Умба Мурманской области убит бандит Тимченко, на которого жаловались Путину

В пос. Умба Мурманской области был убит местный криминальный авторитет Виктор Тимченко, на которого жители неоднократно жаловались Владимиру Путину.
RuNews24.ru3 января в 15:11

Академик РАН Бокерия заявил об отсутствии данных о влиянии вакцинации на работу сердца

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени Бакулева, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия рассказал об отсутствии сведений о влиянии вакцинации против коронавируса на сердце.
Газета.Ru01:42

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Гончаренко

Руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс01:07

Пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий по итогам инфляции 2021 года в 8%

Как считает эксперты, предполагаемое повышение пенсионных выплат должно составить порядка 7,8 %. Если подобное произойдёт, то индексация пенсионных выплат выступит в качестве рекордной, так как ее размер будет превышен в 2,5-3 раза, чем обычно.
ГЛАС.RU00:21

Генпрокуратура заявила о кампании по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса

«В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ведомости00:51