Цены вслед за спросом Основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК, сказал "Известиям" член комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.
Два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Иркутске у детей из разных семей, болезнь протекает легко, с симптомами, характерными для COVID-19, говорится на сайте правительства Иркутской области.
В конце 2020 года глобальные и российские управляющие с оптимизмом смотрели на перспективы 2021 года на фоне восстановления мировой экономики, так как рассчитывали на высокую эффективность вакцинирования и сохранение монетарных стимулов от ведущих центробанков.