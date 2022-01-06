Будьте в Плюсе

Экономист Баженов предупредил граждан в РФ о подорожании бензина на 10% в 2022 году

По словам президента Независимого топливного союза (НТС), судя по инфляции в минувшем году, в 2022-м цены вырастут примерно на 8 процентов.
Solenka.info
Подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение, заявила эксперт.
Известия
По данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года бензин в России подорожал на 8,7%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%.
Известия
Цены вслед за спросом Основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК, сказал "Известиям" член комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Аналитики предрекли подорожание бензина в России на 10%
URA.Ru16:31
Расход на топливо: эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%
Известия16:01
Самое цитируемое
Стоимость бензина может вырасти на десять процентов в 2022 году в России
ФАН00:38
Аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8-10% или пять рублей за литр в 2022 году
Lenta.ru17:31
Подорожание бензина ожидается на российском рынке в 2022 году
Экономика сегодня01:33
Экономист Долгова: автомобили в 2022 году подорожают минимум на 10% по трем причинам
Политическая Экспертизавчера в 12:55
Аналитик Бодрова дала советы по инвестированию в 2022 году
RT на русском4 января в 07:52

Интересное

В Казахстан в составе сил ОДКБ направят подразделения спецназа ВДВ России

Ранее сообщалось, что первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан.
RT на русском09:47

Полиция отразила нападение на ОВД в Алма-Ате

Беспорядки в Казахстане идут с начала января. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ.
Говорит Москва09:20

Читатели Daily Mail высказались о протестах в Казахстане, поддержав их

Читатели Daily Mail сравнивают протесты со своей ситуацией.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 12:14

МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до восемнадцати, пострадали более 740 сотрудников силовых структур, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
Интерфакс10:24
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона вопросы безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.
РБК09:56

Эксперты дали прогнозы по ценам на жилье в 2022 году

За 2021 год жилье подорожало на 15-30% по разным регионам, говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.
Российская газета18:00

В Иркутске выявили два случая заражения «омикроном» у детей

Два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Иркутске у детей из разных семей, болезнь протекает легко, с симптомами, характерными для COVID-19, говорится на сайте правительства Иркутской области.
Ведомости08:20

Глава Белоруссии Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить аэропорты в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Алма-Ате и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны РФ и ОДКБ.
РИА Новости08:50

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 62%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 61,8 до 62,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
РБК08:34

ПИФы между геополитикой и инфляцией

В конце 2020 года глобальные и российские управляющие с оптимизмом смотрели на перспективы 2021 года на фоне восстановления мировой экономики, так как рассчитывали на высокую эффективность вакцинирования и сохранение монетарных стимулов от ведущих центробанков.
Коммерсантъ06:58