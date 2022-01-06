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Экономист Баженов предупредил граждан в РФ о подорожании бензина на 10% в 2022 году

Экономист Павел Баженов предупредил граждан в РФ о подорожании бензина на 10% в 2022 году.
Solenka.info
Стоимость бензина и дизельного топлива будет расти на протяжении всего 2022 года.
Экономика сегодня
Не стоит забывать и про затратность получения бензина и дизеля, уточняет Баженов.
ГЛАС.RU
В частности, власти скорректируют демпфирующий механизм, который поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.
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