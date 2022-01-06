В 2022 году ЦБ ожидает замедления инфляции с нынешних 8% до 4–4,5%, что и дает ориентир по росту цен на топливо в следующем году, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.