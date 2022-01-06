В 2022 году ЦБ ожидает замедления инфляции с нынешних 8% до 4–4,5%, что и дает ориентир по росту цен на топливо в следующем году, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Цены вслед за спросом Основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК, сказал "Известиям" член комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.
Какие исследования и разработки, начатые или показавшие первые результаты в 2021 году, открывают вдохновляющие перспективы в борьбе с «болезнями века» на 2022-й и ближайшее будущее - об этом kp.ru рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.