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Экономист Баженов предупредил граждан в РФ о подорожании бензина на 10% в 2022 году

По словам президента Независимого топливного союза (НТС), судя по инфляции в минувшем году, в 2022-м цены вырастут примерно на 8 процентов.
Solenka.info
В 2022 году ЦБ ожидает замедления инфляции с нынешних 8% до 4–4,5%, что и дает ориентир по росту цен на топливо в следующем году, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Известия
По данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года бензин в России подорожал на 8,7%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%.
Известия
Цены вслед за спросом Основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК, сказал "Известиям" член комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.
Агентство нефтегазовой информации

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Подорожание бензина ожидается на российском рынке в 2022 году
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