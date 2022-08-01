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Экономист Баженов: разрыв экономических связей России и ЕС произойдет к 2027 году

Полный разрыв экономических связей России и Европы может произойти к 2027 году.
Газета.Ru
Представитель Независимого топливного союза обратил внимание на заявления властей Германии, где говорят, что страна не способна отказаться от российского газа в течение ближайших пяти лет.
Актуальные Новости
Европа до сих пор не наложила эмбарго на поставки российской нефти потому, что опасается серьезного шока для рынка.
Московский Комсомолец
Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер ранее призвал прекратить использовать газ для производства электроэнергии.
ФАН

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Экономист Баженов ожидает разрыва экономических связей России и Европы к 2027 году
ФАН10:09
Экономист Баженов: разрыв экономических связей России и Европы может произойти к 2027 году
Lenta.ru04:57
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