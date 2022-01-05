Оптовые цены на максимум Из-за ограниченных поставок внутри страны в сентябре биржевые оптовые цены обновили исторический рекорд: бензин АИ-95 пробил планку в 60 тысяч рублей за тонну, что в пересчете на цену литра составляет порядка 45–47 рублей.
Ужасный демпфер Искусственное сдерживание розничных цен делает проблематичной работу независимых АЗС, потому что оптовые цены оказываются зачастую выше розничных (с учётом расходов на доставку и содержание автозаправок).
На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз", - говорится в сообщении.
На фоне массовых протестов, вспыхнувших на всей территории Казахстана, появилась инфомрация о том, что силовики и часть военных оказалась неудовлетворены политикой существующих властей и начали переходить на сторону протестующих.