Оптовые цены на максимум Из-за ограниченных поставок внутри страны в сентябре биржевые оптовые цены обновили исторический рекорд: бензин АИ-95 пробил планку в 60 тысяч рублей за тонну, что в пересчете на цену литра составляет порядка 45–47 рублей.