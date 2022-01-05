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Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году

Оптовые цены на максимум Из-за ограниченных поставок внутри страны в сентябре биржевые оптовые цены обновили исторический рекорд: бензин АИ-95 пробил планку в 60 тысяч рублей за тонну, что в пересчете на цену литра составляет порядка 45–47 рублей.
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При искусственно ограниченных ценах внутри страны растущий нетбэк стимулирует нефтяные компании отгружать нефтепродукты в другие страны, что оказывает сильное давление на внутренние цены.
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Ужасный демпфер Искусственное сдерживание розничных цен делает проблематичной работу независимых АЗС, потому что оптовые цены оказываются зачастую выше розничных (с учётом расходов на доставку и содержание автозаправок).
Чита.Ру
Акцизы на дизтопливо увеличатся с 9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи рублей (30 копеек на литр).
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Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году
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