ФАНЭкономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 годуПо словам собеседника издания, стоимость бензина и дизельного топлива будет увеличиваться на протяжении всего года.Политическая ЭкспертизаНегативно на цену автомобильного топлива может повлиять и ослабление рубля.Политическая ЭкспертизаУжасный демпфер Искусственное сдерживание розничных цен делает проблематичной работу независимых АЗС, потому что оптовые цены оказываются зачастую выше розничных (с учётом расходов на доставку и содержание автозаправок).Чита.РуОдним из шагов по сдерживанию станет уменьшение темпов роста оптовой цены, от которой производится расчет денежных отчислений для нефтяников.Политическая ЭкспертизаЧитать далееСвернутьФАНФАНOm1.ruГЛАС.RUПолитическая ЭкспертизаRT на русском74.ruЧита.РуЭкономика сегодняПодробнее о событииРоссиян предупредили о росте топливных цен до 2025 годаЭкономика сегодня02:58Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 годуФАН02:05Экономист Баженов: бензин в России подорожает на 5%Политическая Экспертизавчера в 03:51Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин в Омске до 55 рублейOm1.ruвчера в 07:15Экономист Баженов: россиянам стоит готовиться к подорожанию бензина на 5%ГЛАС.RUвчера в 04:53Аналитик Баженов спрогнозировал рост цен на топливо в России в течение ближайших летRT на русскомвчера в 07:17Бензин по 50 рублей — это лишь начало. Что ждёт топливный рынок в 2022 годуЧита.Рувчера в 02:32Показать ещёОценить50Поделиться