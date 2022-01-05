Будьте в Плюсе

Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году

По словам собеседника издания, стоимость бензина и дизельного топлива будет увеличиваться на протяжении всего года.
Политическая Экспертиза
Негативно на цену автомобильного топлива может повлиять и ослабление рубля.
Политическая Экспертиза
Ужасный демпфер Искусственное сдерживание розничных цен делает проблематичной работу независимых АЗС, потому что оптовые цены оказываются зачастую выше розничных (с учётом расходов на доставку и содержание автозаправок).
Чита.Ру
Одним из шагов по сдерживанию станет уменьшение темпов роста оптовой цены, от которой производится расчет денежных отчислений для нефтяников.
Политическая Экспертиза

Подробнее о событии

Россиян предупредили о росте топливных цен до 2025 года
Экономика сегодня02:58
Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году
ФАН02:05
Экономист Баженов: бензин в России подорожает на 5%
Политическая Экспертизавчера в 03:51
Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин в Омске до 55 рублей
Om1.ruвчера в 07:15
Экономист Баженов: россиянам стоит готовиться к подорожанию бензина на 5%
ГЛАС.RUвчера в 04:53
Аналитик Баженов спрогнозировал рост цен на топливо в России в течение ближайших лет
RT на русскомвчера в 07:17
Бензин по 50 рублей — это лишь начало. Что ждёт топливный рынок в 2022 году
Чита.Рувчера в 02:32

Интересное

В центре Алма-Аты протестующие избили нескольких полицейских во время столкновения сторон

В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru02:37

СК РФ: в Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костромской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки.
Lenta.ru17:45

В Казахстане перенесли переход на реализацию газа через электронные торговые площадки

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в ходе совещания поручил перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки.
RT на русском01:36

МИД заявил, что данных о пострадавших в Казахстане россиянах нет

Россия следит за развитием ситуации в Казахстане, где проходят протесты, заявили в Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.
РБК03:08

10 лет с Ликсутовым (и 4 действенных способа избавить город от личных автомобилей)

При Ликсутове был взят курс на избавление Москвы от автомобилей. Дескать, другого пути победить пробки и упорядочить движение нет.
За рулемвчера в 22:00

Высоковольтные линии в Китае могут влиять на магнитное поле и климат Земли

Китайские ученые обнаружили, что сети высоковольтных линий могут влиять на плотность заряженных космических частиц в ионосфере и даже на магнитное поле Земли.
FBM.ru2 января в 21:20

Разведка ГРУ Украины заявила об усилении боевых позиций ЛДНР на линии фронта

Как информирует ИА «Новороссия», в ГРУ Украины заявили о том, что вооружённые силы ЛДНР находятся в состоянии полной боеготовности и постоянно усиливают свои позиции личным составом.
Военное деловчера в 08:01

Премьер Японии назвал прискорбным продолжающиеся ракетные испытания КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания.
ТАСС19:11

Директора газоперерабатывающего завода Тулепова задержали в казахстанском Жанаозене

В казахстанском Жанаозене после массовых беспорядков задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова, пишут казахстанские СМИ.
РИА Новости00:46

Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства, и.о. премьера стал Смаилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
РИА Новости20:15