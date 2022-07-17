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Экономист Белхароев предсказал начало возможного всемирного голода в 2023 году

Если Россия не сможет возобновить свой экспорт в обычном режиме, то уже в 2023 году в мире возможен глобальный голод из-за дефицита продовольствия.
Газета.Ru
Никто не сможет заменить поставщика по зерну более 20% и по удобрениям 13%, считает экономист.
URA.Ru
Прогнозы ухудшения урожайности зерновых в США и Индии из-за засухи подстегивают увеличение цен на продовольствие в мире, особенно хлеба.
Профиль
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что на мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация.
URA.Ru

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Экономист Белхароев предсказал начало возможного всемирного голода в 2023 году
Газета.Ru04:17
Эксперт: в 2023 году в мире может начаться глобальный голод
Профиль02:42
Экономист Белхароев предрек мировой голод к следующему году
URA.Ru02:34
Стал известен момент, когда в мире может начаться глобальный голод
СпортКП02:28
Эксперт Белхароев: если Россия не возобновит экспорт, вероятен дефицит продовольствия в мире
ПРАЙМ01:45

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