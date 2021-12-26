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Экономист Белхароев: стоимость бензина в России может увеличиться до 100 рублей за литр

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то с большой вероятностью стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр.В источнике

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Доцент РУДН Белхароев: Без госконтроля цена бензина вырастет до 100 рублей за литр
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Экономист Белхароев: пока власть контролирует рынок топлива, резкого скачка цен не случится
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