Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то с большой вероятностью стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр.В источнике
Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.
В следующем году может возникнуть ситуация, что все европейские, японские и корейские автомобили с пробегом в достойном состоянии будут скуплены, а на вторичном рынке останется один автохлам, тогда покупатели будут вынуждены покупать китайские автомобили с пробегом.
Правозащитный проект Gulagu.net получил сообщение на свою горячую линию, предположительно, от хакерской группы Universal, в котором ее участники информируют о том, что проводят атаку на сервера ФСИН России.