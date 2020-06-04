Экономика
ИзвестияЭкономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Без раскрутки нацпроектов Россия станет «ресурсным придатком», считает эксперт
Будущее России. Национальные проекты03:32
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Здоровье
ГКБ №8 в Иванове перепрофилируют для работы с COVID-больными
Напомним, к сегодняшнему дню в регионе развернули 809 коек для больных коронавирусом. инфекцией.
Кстати.News 13:04
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Более 30 тысяч кубических метров дизельного топлива разлилось из резервуара-хранилища и попало в реку Амбарная, которая связана с водозабором Норильска.
Рамблер вчера в 22:27
Происшествия
Полиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне
Известия вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»
Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Происшествия
В Новгородской области задержали «вора в законе»
В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Шоу-бизнес
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой.
Экспресс газета 07:41
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Происшествия
Подозреваемого в коррупции липецкого чиновника арестовали на 2 месяца
Липецк, 4 июня 2020, 17:26 — REGNUM В Липецке суд избрал меру пресечения по уголовному делу заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».
REGNUM 10:26
Общество
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07
Политика
Число задержанных экстремистов в США приближается к 10 тысячам
По последним данным, полиция уже задержала 9839 агрессивных экстремистов за сопротивление представителям правопорядка, поджоги и грабежи, сообщает телекомпания CNN.
Журналистская правда 03:02
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Кино
Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»
Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru 04:54
Армия и оружие
Для украинских военных ввели два новых звания
В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Общество
Спрос на большинство профессий упал из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса обрушился спрос на большинство профессий.
Коммерсантъ 09:41
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru 14:21
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в маске
В Роспотребнадзоре рассказали, что гулять, а также заниматься спортом в медицинских масках абсолютно безопасно.
ТВ Центр 08:25
Спорт
Ласицкене обвинила ВФЛА в дискриминации
Руководство ВФЛА приняло решение вернуть деньги, потраченные на оплату заявки в World Athletics на получение нейтрального статуса только тем спортсменам, которые получат данный статус и займут призовые места на международных соревнованиях.
Metaratings 15:20
Кино
Каннский кинофестиваль объявил свою программу
Коммерсантъ 13:19
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия
Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе
Адвокат Аслям Халиков рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подзащитного Салавата Галиева, который обвинялся в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе вместе с двумя другими экс-полицейскими.
RT на русском вчера в 04:06