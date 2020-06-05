Экономика
ИзвестияЭкономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
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Без раскрутки нацпроектов Россия станет «ресурсным придатком», считает эксперт
Будущее России. Национальные проекты03:32
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Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика
The Jerusalem Post заявила, что Россия воспользовалась «развалом» США
Россия, Китай, Иран и Турция воспользовались ситуацией, которая в последнюю неделю складывается в Соединенных Штатах Америки для достижения своих выгод.
ФАН 21:45
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
Политика
В Москве задержан экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Платошкин. Его доставили в СКР
Сегодня силовики задержали российского дипломата, историка, экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина.
Znak.com 10:24
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Космос
Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.
Газета.Ru 20:24
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02 июня в 02:32
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.
РИА Новости 15:30
Общество
Мосгордума проверит декларацию о доходах спикера Шапошникова
Председатель Мосгордумы, задекларировавший 1 951 949 000 рублей доходов за прошлый год, объяснил, что в декларации за 2018-й отсутствуют 870 млн руб. из-за того, что сделка на тот момент еще не была завершена.
Новые Известия 08:18
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец 13:03
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 06:17
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Музыка
Niletto и Zivert придут в «Вечерний Ургант»
Zivert и Niletto станут гостями программы "Вечерний Ургант" 4 июня 2020 года.
ИА InterMedia 10:36
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Здоровье
Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни
Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец 15:47
Происшествия
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13:41
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
Невеста российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина рассказала о беспорядках, погромах и мародёрстве в городах США.
News.ru 16:55