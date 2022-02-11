Прогноз Банка России по инфляции на 2022 год остаётся неизменным и находится в интервале 4–4,5%. Прогноз правительства РФ пересмотрен с 4 до 5,9%. Эксперты традиционно единодушны в предположениях, что ключевая ставка будет увеличена.