Будьте в Плюсе

Экономист Беляев: Увеличение ключевой ставки приведет к росту цен

Прогноз Банка России по инфляции на 2022 год остаётся неизменным и находится в интервале 4–4,5%. Прогноз правительства РФ пересмотрен с 4 до 5,9%. Эксперты традиционно единодушны в предположениях, что ключевая ставка будет увеличена.
DP.RU
Регулятор не исключает дальнейшего увеличения ключевой ставки.
АБН
Геополитические риски или риторика центробанков развитых стран отошли на второй план.
DP.RU
Сейчас множество факторов влияют на курсы валют: напряжение на Украине, цены на топливо, действия ЦБ.
TV Губерния

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