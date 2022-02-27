Будьте в Плюсе

Экономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, как будет складываться ситуация на валютном рынке в ближайшее время.
RT на русском
Как отметил специалист, стабильность американской экономики в настоящее время также указывает на стационарность базовых соотношений курсов рубля и доллара.
RT на русском
«Тем не менее некоторые острые события тревожного и негативного плана, конечно, отклоняют курсы валют от таких фундаментальных значений», — рассказал Беляев.
RT на русском
По его словам, несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит.
RT на русском

Подробнее о событии

Экономист спрогнозировал изменения курса валют на следующей неделе
КП - Ижевск04:38
Экономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе
RT на русском03:53
Показать все источники

Интересное

Президент Белоруссии Лукашенко назвал разразившийся на Украине конфликт цветочками

По словам Лукашенко, опасность заключается в том, что конфликт, который разразился на Украине, — это "цветочки".
РИА Новости04:47

Председатель Госдумы Володин заявил о рисках президента Зеленского потерять Украину

«Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — добавил спикер Госдумы.
Lenta.ru04:48

Глава МИД Британии Трасс заявила, что между НАТО и Россией может возникнуть конфликт

Между Россией и НАТО может возникнуть конфликт из-за событий на Украине.
Lenta.ru04:27

Международная федерация дзюдо лишила Путина звания почетного президента организации

"В свете непрекращающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановке полномочий Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:52

Ирландия закроет воздушное пространство для самолетов из России

Ирландия закроет воздушное пространство для российских самолетов и призывает всех партнеров по Евросоюзу поступить аналогичным образом.
ТАСС05:04

Российские войска прорвали оборону Харькова и вошли в город

Российские войска прорвали оборону Харькова и вошли в город, заявил глава местной администрации Олег Синегубов.
BFM.ru04:25

Хоккейный клуб «Сибирь» после перерыва поборется за золото КХЛ

Хоккейная «Сибирь» после перерыва в регулярном чемпионате вступает в гонку за золото Континентальной хоккейной лиги.
Вести Новосибирсквчера в 05:29

Владимир Зеленский заявил, что иностранные добровольцы смогут воевать «бок о бок» с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев.
Lenta.ru03:14

Скончался актер Театра Комиссаржевской Борис Соколов, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

Пять лет отработал в Театре русской драмы в Риге, где его заметил Георгий Товстоногов и пригласил в Ленинград, но потом актер перешел на работу в Театр Ленинского комсомола к Геннадию Опоркову.
Фонтанка.Ру03:37

ЦБ: российский аналог SWIFT обеспечит передачу финсообщений при любом сценарии

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России»,-- говорится в сообщении ЦБ.
Коммерсантъ05:00