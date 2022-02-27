RT на русскомЭкономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделеКандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, как будет складываться ситуация на валютном рынке в ближайшее время.RT на русскомКак отметил специалист, стабильность американской экономики в настоящее время также указывает на стационарность базовых соотношений курсов рубля и доллара.RT на русском«Тем не менее некоторые острые события тревожного и негативного плана, конечно, отклоняют курсы валют от таких фундаментальных значений», — рассказал Беляев.RT на русскомПо его словам, несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит.RT на русскомЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист спрогнозировал изменения курса валют на следующей неделеКП - Ижевск04:38Экономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделеRT на русском03:53Показать все источникиОценить11Поделиться