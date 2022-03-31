Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае, сообщил источник, знакомый с ситуацией.