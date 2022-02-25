Курс доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов, сейчас торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов в пятницу — около 107,5 рубля и 122 рублей соответственно, свидетельствуют данные агентства Блумберг.