Казахстанская фондовая биржа (KASE) может приостановить валютные торги 28 февраля из-за давления внешних геополитических факторов, говорится в совместном заявлении биржи и Национального банка Кзахстана.
Курс доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов, сейчас торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов в пятницу — около 107,5 рубля и 122 рублей соответственно, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада.
Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны проголосовали более половины граждан, обладающих правом голоса, в связи с чем он признан состоявшимся.