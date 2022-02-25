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Экономист Беляев заявил о дальнейшем укреплении рубля

Рубль продолжит постепенно укрепляться и стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Lenta.ru
Резкий рост доллара и евро относительно рубля на фоне происходящих событий беспокоит не только крупных бизнесменов, но и простых обывателей.
Online-buhuchet.ru
На следующий день национальная валюта укрепилась, сейчас на торгах за доллар дают меньше 84 рублей.
РЕН ТВ
ЦБ РФ ограничил краткосрочные операции спекулянтов и интервенции, чтобы стабилизировать рынок и избежать паники.
Общественная служба новостей

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