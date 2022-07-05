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Экономист Бирюков: забастовки в Норвегии могут привести к шоку на рынке европейского газа

В случае сохранения текущих социальных волнений в Норвегии, которые уже переросли в массовые забастовки, к 9 июля объёмы добычи газа упадут до 25% от совокупного объёма, а нефти — до 15%.
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«Сокращение добычи газа Норвегией до 25 процентов возможно к субботе при условии, если забастовки продолжатся и дойдут до цифр, которые озвучили представители профсоюзов. Если же говорить о нефти, то до 15 процентов», — предрек Бирюков.
Lenta.ru
«Не думаю, что забастовки будут иметь затяжной характер. Если ситуация не стабилизируется, вполне возможно обновление исторических максимумов в спотовых европейских ценах на газ», — заявил эксперт в области энергетики.
Lenta.ru
Предположительно компания оценивает возможные потери в 182 миллиона долларов в день.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Экономист Бирюков: забастовки в Норвегии станут шоком для газового рынка Европы
Infinica12:41
Экономист Бирюков предрек Норвегии сокращение добычи газа до 25 процентов
Общественная служба новостей12:11
Экономист Бирюков: забастовки в Норвегии могут привести к шоку на рынке европейского газа
Lenta.ru11:41
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