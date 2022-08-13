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Экономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 года

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин назвал сроки перехода российской экономики к росту.
Lenta.ru
Восстановительный рост продолжится в 2024 году, срок возвращения к потенциальным темпам увеличения ВВП — 2025 год.
Lenta.ru
Регулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента.
Lenta.ru
По прогнозам собеседника агентства, в третьем квартале в России ожидается спад, а после — будет восстановление.
Московский Комсомолец

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Экономист Брагин анонсировал рост экономики России в четвертом квартале 2022 года
Газета.Ru04:32
Экономист Брагин: экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 года
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Экономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 года
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