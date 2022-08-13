InfinicaЭкономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 годаДиректор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин назвал сроки перехода российской экономики к росту.Lenta.ruВосстановительный рост продолжится в 2024 году, срок возвращения к потенциальным темпам увеличения ВВП — 2025 год.Lenta.ruРегулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента.Lenta.ruПо прогнозам собеседника агентства, в третьем квартале в России ожидается спад, а после — будет восстановление.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaYakutsk.ruГазета.RuПолитическая ЭкспертизаФАНЭкономика сегодняДни24Подробнее о событииЭкономист Брагин анонсировал рост экономики России в четвертом квартале 2022 годаГазета.Ru04:32Экономист Брагин: экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 годаLenta.ru00:00Самое цитируемоеЭкономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 годаInfinica05:30Экономист Брагин заявил о росте российской экономики в 4 квартале 2022 годаМосковский Комсомолец05:30Рост экономики России может начаться после III квартала 2022 годаФАН05:33Экономист Брагин: Экономика РФ покажет рост к IV кварталу этого годаАктуальные Новости02:38Экономист Брагин уверен, что экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 годаЦентральная Служба Новостей02:15Показать ещёОценить39Поделиться