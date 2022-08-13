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Экономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 года

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин назвал сроки перехода российской экономики к росту.
Lenta.ru
«Думаю, что в третьем квартале нас также ждет спад, а вот дальше я бы исходил из сценария начала восстановительного движения», — отмечает Брагин.
ФАН
Центробанк ранее прогнозировал возврат экономики России к потенциальному росту в 2025 году.
Политическая Экспертиза
Регулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Рост экономики России может начаться после III квартала 2022 года
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Экономист Брагин: экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 года
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