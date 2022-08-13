InfinicaЭкономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 годаДиректор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин назвал сроки перехода российской экономики к росту.Lenta.ru«Думаю, что в третьем квартале нас также ждет спад, а вот дальше я бы исходил из сценария начала восстановительного движения», — отмечает Брагин.ФАНЦентробанк ранее прогнозировал возврат экономики России к потенциальному росту в 2025 году.Политическая ЭкспертизаРегулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaYakutsk.ruR.LifeГазета.RuПолитическая ЭкспертизаФАНЭкономика сегодняДни24Подробнее о событииРост экономики России может начаться после III квартала 2022 годаФАНвчера в 05:33Экономист Брагин: экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 годаLenta.ruвчера в 00:00Самое цитируемоеЭкономист Брагин заявил о росте российской экономики в 4 квартале 2022 годаМосковский Комсомолецвчера в 05:30Экономист Брагин анонсировал рост экономики России в четвертом квартале 2022 годаГазета.Ruвчера в 04:32Экономист Брагин: Экономика РФ покажет рост к IV кварталу этого годаАктуальные Новостивчера в 02:38Экономист Брагин уверен, что экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 годаЦентральная Служба Новостейвчера в 02:15Экономист Брагин предрёк рост экономики России с IV квартала 2022 годаInfinicaвчера в 05:30Показать ещёОценить58Поделиться