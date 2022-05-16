Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций.
Уваров сообщил, что под этим предлогом мошенники предлагают перевести деньги на специальный счёт, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства, и для этого запрашивают данные банковской карты клиента.
Камера Mastcam-Z, установленная на борту марсохода NASA Curiosity, запечатлела на марсианском склоне Фронтон Гринхью объект, напоминающий идеально вырезанный дверной проем, сообщило издание ScienceAlert.