Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве.
Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров подчеркнул, что бизнес компании в России оценивается в $1,5 млрд, однако, по его словам, стоимость продажи всех торговых точек турецкой компании составила не более $500 млн.
«Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», — говорится в сообщении.