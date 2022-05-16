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Экономист Чечерин заявил, что Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что, несмотря на введённые Западом санкции, Россия может оказаться бенефициаром сложившейся ситуации.
RT на русском
Россия может оказаться в выигрышном положении, несмотря на беспрецедентные санкции Запада и возможность введения нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза.
Lenta.ru
Повышение котировок началось еще в пандемию, но ситуация в Украине спровоцировала дополнительный значительный рост мировых цен на основные экспортные товары: энергоносители, цветные металлы, сталь.
ПРАЙМ
Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведет к повышению котировок на энергоносители.
ПРАЙМ

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Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и возможного нефтяного эмбарго ЕС
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