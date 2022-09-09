Сегодня в Сети Интернет появилась информация о том, что появилось первая видеозапись с военнослужащими СОБР "Омега" Российской гвардии из города Самары, которые занималась обороной Балаклеи, сообщает информационное издание "Русская Весна".
Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Guardian.
«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», – заявил Егоров.
Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе ещё при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединённого Королевства.