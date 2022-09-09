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Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций

Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил
 агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
РИА Новости
Например, Франция уже отчиталась о падении урожая кукурузы на 18,5% по сравнению с прошлым годом.
ПРАЙМ
В силу разной погоды на планете падение урожаев в одном регионе всегда компенсировалось хорошими сборами в другом.
ПРАЙМ
Сухая и жаркая погода в ряде западных регионов и Средиземноморье может продержаться до ноября.
Российская газета

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