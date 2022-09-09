РИА НовостиЭкономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкцийЕвросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.РИА НовостиНапример, Франция уже отчиталась о падении урожая кукурузы на 18,5% по сравнению с прошлым годом.ПРАЙМВ силу разной погоды на планете падение урожаев в одном регионе всегда компенсировалось хорошими сборами в другом.ПРАЙМСухая и жаркая погода в ряде западных регионов и Средиземноморье может продержаться до ноября.Российская газетаЧитать далееСвернутьСлово и ДелоСлово и ДелоВ ТатарстанеТелеканал 360°Российская газетаАргументы и ФактыРЕН ТВLive24Комсомольская правдаВечерняя МоскваLife.ruЯмал-МедиаФАНЭкономика сегодняГазета.RuНТВREGNUMПодробнее о событииДоцент экономического факультета РУДН Черников: Европу ждет продовольственный кризисТелеканал 360°00:49Доцент Черников спрогнозировал продовольственный кризис в Европе из-за засухи и санкцийПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкцийРИА Новости19:12Экономист Черников предрек Евросоюзу дефицит продовольствия из-за засухи и санкцийLenta.ru20:46Экономист Черников заявил, что Евросоюз сильно пострадает из-за засухи и санкцийКомсомольская правда20:24Экономист Черников объяснил влияние санкций на рост цен в ЕвропеЭкономика сегодня20:16Экономист Черников: ЕС ждут проблемы в сельском хозяйствеRT на русском21:56Показать ещёОценить251Поделиться