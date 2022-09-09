РИА НовостиЭкономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкцийЕвросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.РИА НовостиНебольшой урожай и зерновой кризис в Европе спровоцируют рост цен на продовольственные товары.Телеканал 360°Проблемы с зерновыми испытывают Румыния и Венгрия.ИА Красная ВеснаВ силу разной погоды на планете падение урожаев в одном регионе всегда компенсировалось хорошими сборами в другом.ПРАЙМЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°РЕН ТВLive24Вечерняя МоскваLife.ruЯмал-МедиаФАНГазета.RuREGNUMПодробнее о событииЭкономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкцийГазета.Ru19:49Доцент Черников спрогнозировал продовольственный кризис в Европе из-за засухи и санкцийПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Черников: Евросоюз сильно пострадает из-за засухи и санкцийТелеканал 360°19:48Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкцийРИА Новости19:12Экономист Черников: ЕС грозят проблемы в сельском хозяйстве из-за засухи и санкцийNews.ru19:45Экономист Черников предрек европейцам невиданные проблемы с урожаемРЕН ТВ19:39Экономист Черников предупредил Европу о невиданном кризисе из-за засухи и санкцийФАН19:45Показать ещёОценить24Поделиться