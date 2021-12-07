Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Егор Чернев назвал "российскими коллаборантами" граждан СССР, которых во время и после Великой Отечественной войны убили боевики Украинской повстанческой армии (УПА).
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.