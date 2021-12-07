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Экономист Черников объяснил подорожание алкоголя в начале следующего года

Цены на алкогольную продукцию вырастут к Новому году, предупредил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в разговоре с агентством «Прайм
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Lenta.ru
Например, некоторые производители уже начали говорить, что к Новому году поднимут цены на алкоголь на 15%, потому что "подорожала пшеница, из которой делается спирт".
ПРАЙМ
Экономист пояснил, что с 1 января 2022 года алкогольный акциз увеличится на 4-5 процентов.
Lenta.ru
"Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно ещё раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются", — отмечает собеседник агентства.
ПРАЙМ

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