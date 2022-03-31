Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, сообщает РБК со ссылкой на ведомство и пояснительную записку к документу.
По словам президента, сама Венесуэла оправилась после отключения своей финансовой системы от западной службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, рада этому и не собирается возвращаться — эти санкции были мотивированы идеологическими соображениями и попыткой смены власти в стране.
Российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов.