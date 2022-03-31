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Экономист Черников заявил, что продукты перестанут дорожать через 2-3 года

Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире.
РИА Новости
Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников спрогнозировал срок остановки роста цен на продукты.
Lenta.ru
В некоторых частях доля импорта по объективным причинам составляет под 100%, как, например, кофе, бананы или какао-бобы.
ПРАЙМ
Себестоимость также связана с комплектующими на предприятиях, многие из которых импортные.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Черников: цены закончат расти через 2-3 года
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